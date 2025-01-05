شعبة العطارة: 80% من الياميش خرج من الجمارك لمخازن المستوردين

شهدت مصر وصول 80% من واردات الياميش لهذا العام، وذلك وفقًا لتصريحات شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة العطارة، وتشير هذه الأرقام إلى استعداد السوق المصري لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال الكومي، إن الكميات المستوردة تتنوع بين المكسرات والفواكه المجففة القادمة من دول عدة مثل الولايات المتحدة وسوريا وتركيا وفيتنام وسريلانكا.

10 % تقريبا نسبة الأرصدة من المتبقيات من العام الماضي



وأشار الكومي إلى أن الكميات المتبقية من العام الماضي قليلة جدًا نحو 10% تقريبا، نظرًا لأن معظم المستوردين خلال العام الماضي استوردوا كميات محدودة وتم بيعها بالكامل، ولم يتبقَ كميات كثيرة من الياميش مثلما يحدث في كل موسم. مما يشير إلى استعداد جيد لسوق الياميش هذا العام."

وأضاف الكومي في تصريحات صحفية له اليوم، أنه جارٍ التخليص الجمركي للنسبة المتبقية من الياميش التي تبلغ نحو 20% خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أنه تم دخول جوز الهند من منشأ فيتنامي وسريلانكي وإندونيسي، وكذلك دخول القراصيا من الأرجنتين، وعين الجمل والفستق والبندق واللوز من أمريكا، والكاجو من فيتنام، وتم استيراد كميات قليلة من الزبيب الإيراني نظرًا لجودة الزبيب المصري وتصنيعه بشكل جيد وبصورة مماثلة، إضافة إلى انخفاض سعره مقارنة بالزبيب الإيراني المستورد.

وأشار الكومي إلى دخول كميات من قمر الدين السوري، وكذلك التين من سوريا وتركيا، والمشمشية والبندق من تركيا.

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