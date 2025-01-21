أخبار مصر اليوم: السيسي وبوتين يبحثان تعزيز العلاقات.. تدشين العقار الجيني لمرضى التليف الكيسي (TRIKAFTA) لأول مرة بمصر

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "أرسينيو دومينجيز"، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على استمرار التعاون فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، خاصةً مع ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة في مجال الشحن والنقل البحري، ومع وجود قناة السويس وسواحل ممتدة على كل من البحرين المتوسط والأحمر.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بمشروع إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع إقامة محطة الضبعة النووية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تدشين العقار الجيني لمرضى التليف الكيسي ( TRIKAFTA ) لأول مرة بجمهورية مصر العربية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي طب جامعة عين شمس وجامعة الزقازيق، بالإضافة إلى عدد من الافتتاحات الكبرى بالمدينة الطبية بجامعة عين شمس.

وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب جامعة الزقازيق مستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

قالت هيئة الأرصاد إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من غرب البلاد ( مطروح - الإسكندرية - مناطق من الصحراء الغربية) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة على موعد مع سقوط الأمطار خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر من يوم الأربعاء.

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقهم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة اليوم سوق اليوم الواحد بحي الزيتون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وذلك بحضور قيادات وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وتفقد الوزيران ومحافظ القاهرة السلع والمنتجات المعروضة في سوق اليوم الواحد ، والذي يعد أحد المشروعات الرائدة التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح من ٢٠ ٪؜ إلى ٣٠ ٪؜ بما يعكس رؤية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن الفترة الجارية ستشهد التوسع بصورة مستمرة في إقامة "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن والأحياء في جميع محافظات الجمهورية، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يومًا واحدًا خاصة مع اقتراب شهر رمضان لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في أغلب المناطق السكنية

كما أشادت الدكتورة منال عوض بنموذج سوق اليوم الواحد والتعاون القائم بين وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها وعلى رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيدة بجهود وزارة التموين على هذه الفكرة الجيدة والتي تمثل نموذج جيد لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبدأت الحكومة التوسع فيها بمختلف المحافظات بتكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير كل السلع الضرورية للمواطن بأسعار الجملة والتصدي لأي ممارسات احتكارية للسلع الغذائية.

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس، عن تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج.

وأوضحت الكلية، أنه يجب علي طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج الذين لم يحضروا امتحانات دور يناير للعام الجامعي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ "وينطبق عليهم شروط حضور امتحان التعارض "ضرورة التوجه لإدارة شئون طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بالكلية، وذلك لاستيفاء طلب تسجيل حضور امتحان التعارض.

وأشارت إلى أنه من المقرر عقد الامتحان يوم الخميس الموافق ۲۰۲٥/١/٢٣ وفقًا للمواعيد المحددة بالجدول المعلن على الصفحة الرسمية لكلية التجارة جامعة عين شمس

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