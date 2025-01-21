الثلاثاء 21 يناير 2025
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أخبار مصر

قرار عاجل من التنمية المحلية بشأن تنظيم أسواق اليوم الواحد قبل رمضان

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بحي الزيتون
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قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن الفترة الجارية ستشهد التوسع بصورة مستمرة في إقامة "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن والأحياء في جميع محافظات الجمهورية، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يومًا واحدًا خاصة مع اقتراب شهر رمضان لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في أغلب المناطق السكنية.

 

كما أشادت الدكتورة منال عوض بنموذج  سوق اليوم الواحد والتعاون القائم بين وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها وعلى رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيدة بجهود وزارة التموين على هذه الفكرة الجيدة والتي تمثل نموذج جيد  لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبدأت الحكومة التوسع فيها بمختلف المحافظات بتكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير كل السلع الضرورية للمواطن بأسعار الجملة والتصدي لأي ممارسات احتكارية للسلع الغذائية.


ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على نشر أسواق اليوم الواحد بالعاصمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

 

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة  فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.. مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مشيرًا إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة.

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أسواق اليوم الواحد الشركة القابضة للصناعات الغذائية محافظ القاهرة

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