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أخبار مصر

بتخفيضات تصل لـ 30%، افتتاح سوق اليوم الواحد بحي الزيتون (فيديو وصور)

افتتاح سوق اليوم
افتتاح سوق اليوم الواحد بحي الزيتون
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افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقهم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة اليوم سوق اليوم الواحد بحي الزيتون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وذلك بحضور قيادات وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وتفقد الوزيران ومحافظ القاهرة السلع والمنتجات المعروضة في سوق اليوم الواحد ، والذي يعد أحد المشروعات الرائدة التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح من ٢٠ ٪؜ إلى ٣٠ ٪؜ بما يعكس رؤية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

 

 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. 

وأضاف أن أسواق اليوم الواحد تهدف إلى توفير جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة يضمن توافر منتجات عالية الجودة بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين. 

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في دعم أسواق اليوم الواحد ومبادرات توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

و أبرزت الوزارة أهمية مشاركة الشركة القابضة في تعزيز هذه الأسواق من خلال طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، ما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن التوسع التدريجي لأسواق اليوم الواحد ليشمل جميع المحافظات يعكس نجاح المبادرة في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الشركة القابضة.  

وأشار إلي أن التوسع المستمر في أسواق اليوم الواحد بكافة محافظة الجمهورية يعكس الإقبال الكبير وثقة المواطنين في جودة السلع المقدمة وأسعارها التنافسية.


 

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