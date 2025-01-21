الثلاثاء 21 يناير 2025
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التموين: إقبال كبير من المواطنين على مبادرة سوق اليوم الواحد

اقبال كبير من المواطنين
اقبال كبير من المواطنين على مبادرة سوق اليوم الواحد، فيتو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية نجاح مبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي أطلقتها بالتعاون مع المحافظات، مشيرة إلى أنها لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والتجار على حد سواء.

وأوضحت وزارة التموين أن نسبة التخفيضات تصل إلى 30%، والتنوع الكبير في المنتجات الغذائية وغير الغذائية المعروضة.

وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذه الأسواق توفر مكانًا مجانيًا لعرض المنتجات، خاصة للمصنّعين والتجار المصريين، ما يساهم في دعم الصناعات المحلية وتقليل حلقات الوساطة، لتصل المنتجات إلى المستهلكين بأسعار تنافسية.

 

التوسع في إقامة الأسواق في مختلف المحافظات

وأكد الوزير أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف إلى التوسع في إقامة الأسواق في مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأضاف: "نسعى للوصول إلى 200 سوق قبل رمضان، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

من جانبها، أثنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على مستوى التعاون بين المحافظات والوزارة لإنجاح هذه الأسواق، مؤكدة أن المبادرة تعكس نموذجًا متميزًا للتنسيق الحكومي لخدمة المواطنين. وأوضحت أن محافظة القاهرة نظّمت أسواقًا في أكثر من خمسة مواقع، مما يبرز دور المحافظات في دعم المبادرة.

وأشاد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، بالتنظيم المميز للسوق، مشيرًا إلى أن المحافظة قدّمت دعمًا كبيرًا للتجار والمصنعين، من خلال توفير أماكن مجانية لعرض المنتجات. وأضاف: "التخفيضات الكبيرة والتنوع في السلع المعروضة، سواء كانت منتجات غذائية أو مفروشات أو منتجات جلدية، تمثل قيمة مضافة للمواطنين".

وأوضح وزير التموين أن مشاركة شركات القطاع العام والخاص في هذه الأسواق تعزز المنافسة لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات قامت بتكرار تنظيم الأسواق عدة مرات، ما يعكس النجاح الكبير الذي حققته المبادرة.

واختتم الوزير تصريحاته بتأكيده على استمرار هذه الأسواق خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنها تقلل الحلقات الوسيطة وتوفر للمستهلكين منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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