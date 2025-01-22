صفقات الأهلي الشتوية في عهد الخطيب.. انتقالات 2019 الأقوى خلال 7 سنوات.. والجماهير تأمل في صفقات قوية

منذ أن تسلم محمود الخطيب مقاليد القيادة في النادي الأهلي، مرت سبع سنوات شهدت تحولات كبيرة في سياسة الانتقالات بالقلعة الحمراء.

وبعد بداية قوية شهدت صفقات مدوية، بدأت تظهر مؤشرات على تراجع حدة الإنفاق، وباتت الانتقادات حول سياسة التعاقدات تتصاعد.

وتحت ضغط جماهيري هائل، يعيش الأهلي تحت ضغط غير مسبوق، إذ خلت القائمة حتى الآن من أي صفقات جديدة، مما أشعل غضب الجماهير وأثار تساؤلات حول استراتيجية الإدارة في دعم الفريق.

ومنذ جلوس الخطيب على كرسي رئاسة الأهلي في 1 ديسمبر من العام 2017، مرت على القلعة الحمراء منذ ذلك الحين على الفريق 7 فترات قيد شتوية كان أبرزها موسم انتقالات يناير 2019.

هذا التحقيق يستعرض تاريخ الانتقالات الشتوية للنادي في عهد محمود الخطيب خلال فترة رئاسة للقلعة الحمراء.

صفقات الأهلي في يناير 2018

و في أول ميركاتو شتوي للنادي الأهلي تحت قيادة الخطيب نجح الأحمر في إبرام 4 صفقات، حيث نجح في ضم محمد شريف من وادي دجلة وعلي لطفي من إنبي، بجانب عودة حسام غالي، بعد فسخ عقده مع نادي النصر السعودي.

بينما كانت الصفقة الأبرز حينها تعاقده مع صلاح محسن مهاجم إنبي والتي وصلت قيمتها حينها إلي 40 مليون جنيه.

صفقات الأهلي في يناير 2019

في يناير 2019، تحرك محمود الخطيب وإدارته لتصحيح وضع الفريق عقب تراجع النتائج، حيث تعاقد الأهلي مع حسين الشحات من العين الإماراتي، والأنجولي جيرالدو من أول أغسطس الأنجولي، مع استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، وشراء حمدي فتحي من إنبي، ومحمد محمود من وادي دجلة، وياسر إبراهيم من سموحة، ومحمود وحيد من مصر المقاصة.

صفقات الأهلي في يناير 2020

تراجع الأهلي خلال انتقالات يناير في الصفقات حيث لم يبرم سوى صفقتين، حيث تعاقد الأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ديبورتيفو آفيس البرتغالي، وضم المهاجم السنغالي آليو بادجي،قادما من رابيد فيينا النمساوي.

صفقات الأهلي في يناير 2021

أبرم الأهلي صفقة وحيدة بعد ضم الكونغولي والتر بواليا قادما من الجونة حيث لم يبرم الأحمر في ذلك الوقت سوا تلك الصفقة.

صفقات الأهلي في يناير 2022

اكتفي الاهلي في يناير 2022 بقطع إعارة لاعبة، محمد عبد المنعم من فيوتشر،وعودته للفريق مرة أخرى عقب تألقه في أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون.

صفقات الأهلي في يناير 2023

أبرم الأهلي في ذلك الحين أربع تعاقدت قوية لتدعيم صفوف الأحمر حيث ضم الفريق، خالد عبد الفتاح من سموحة، ومحمد الضاوي كريستو من النجم الساحلي، و مروان عطية من الاتحاد السكندري، وأحمد قندوسي من وفاق سطيف.

صفقات الأهلي في يناير 2024

وعزز الأهلي صفوفه خلال يناير 2024 بثلاث صفقات حيث كانت أبرزها تعاقد الأحمر مع الفلسطيني وسام أبو علي من سيريس السويدي لتدعيم هجوم الفريق، وعمر كمال عبد الواحد، من فيوتشر ومحمود الزنفلي من الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.