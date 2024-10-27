جهاز المنتخب الوطني يتجه لإعفاء محمد صلاح من معسكر نوفمبر المقبل

منتخب مصر، يدرس حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إعفاء محمد صلاح قائد الفراعنة لاعب ليفربول الإنجليزي من الانضمام لمعسكر نوفمبر المقبل، الذي يتخلله مواجهتا المنتخب أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر حسم التأهل رسميا لأمم إفريقيا

وقال مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن الجهاز الفني يرى أن منتخب مصر الوطني حسم رسميا بطاقة التأهل رسميا لكان 2025 بالمغرب، بعد تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، كما أن الفوز على منتخب بوتسوانا بالقاهرة في الجولة الأخيرة يضمن له الحفاظ على صدارة المجموعة، وبالتالي فإن المنتخب الوطني لن يكون في حاجة إلى محمد صلاح في معسكر نوفمبر.

محمد صلاح مع التوأم، فيتو

وبحسب المصدر، فإن محمد صلاح أبلغ حسام حسن المدير الفني للفراعنة رغبته في الحصول على راحة في معسكر نوفمبر المقبل، خاصة أنه يخوض جدولا مضغوطا مع فريقه ليفربول في الموسم الحالي، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، وأن أجندة نوفمبر ستكون فرصة له للحصول على قسط من الراحة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقي منتخب مصر الوطني في المباراة القادمة نظيره كاب فيردي على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام المباراة خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبلين.

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات أمام منتخب بوتسوانا بالقاهرة خلال الأجندة الدولية نفسها.

فيتو

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط