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رياضة

اتحاد الكرة يوافق على التصميمات الجديدة لملابس المنتخب بكأس أمم أفريقيا 2025

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

اتحاد الكرة، عقد المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع انتاناس إكرمان مدير التسويق الرياضي لإحدى شركات الملابس الرياضية الراعية للمنتخبات المصرية بمقر مركز المنتخبات الوطنية وحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات ومحمد سمير زاهر مدير التسويق، الاجتماع مع مسئولي الشركة.


وتناول الاجتماع سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الاتحاد المصرى والشركة العالمية، بالإضافة إلى حصول ممثل الشركة على موافقة الاتحاد على التصميمات الجديدة لملابس المنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول الذى يخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وتصفيات كأس العالم 2026.


كما تم الاتفاق على تحديد مواعيد تسليم ملابس المنتخبات خلال الفترات المقبلة.


ومن جانبه، أبدى مدير تسويق الفرق بالشركة الراعية سعادته البالغة بالتعاون المثمر مع الاتحاد المصري معربا عن أمله في مزيد من التعاون فى المستقبل.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد بطولة  كأس أمم إفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها على الأراضي المغربية، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبا، من بينها منتخب مصر.

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