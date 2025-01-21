الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

10 صورة ترصد حالة الطقس السيئ وهطول الأمطار على الإسكندرية ليلا

حالة الطقس في الإسكندرية،
حالة الطقس في الإسكندرية، فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة. 

فيتو رصدت صورا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار على شوارع وميادين الإسكندرية ليلا بمختلف الدوائر وسط انتشار سيارات الصرف الصحي والأجهزة التنفيذية. 

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، للتعامل مع النوة الحالية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

 

 

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع. وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي

كما وجه المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

يذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طقس شتاء الفريق أحمد خالد حسن اخبار الصرف الصحي بالإسكندرية

مواد متعلقة

وفد الاتحاد الأوربي يزور شركة مياه الفيوم

الأوقاف تفتتح 44 مسجدًا جديدًا في 15 محافظة الجمعة القادمة

تدشين العقار الجيني لمرضى التليف الكيسي (TRIKAFTA) في مصر
ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا 2024/ 2025

بعد تنصيب ترامب، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب

بث مباشر، مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024/2025

تراجع الدولار مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

التفاصيل الكاملة لحادث بنك مصر بالفيوم.. استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين.. القبض على المتهم وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية.. وهذا سبب المشاجرة

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يسخر من بايدن لهذا السبب

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رد قوي من محمد أبو هاشم على محرمي الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (فيديو)

تفسير حلم شنطة السفر في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟، أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية