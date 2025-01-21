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رياضة

بنفيكا يضرب برشلونة 3-1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

برشلونة وبنفيكا،
برشلونة وبنفيكا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق بنفيكا على نظيره برشلونة بنتيجة 3-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في ملعب النور“ملعب دا لوز” بالبرتغال مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

جاءت ثلاثية بنفيكا عن طريق هاتريك لـ فانجيليس بافليديس في الدقائق 2، 22، 30.

فيما سجل هدف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 12 من ركلة جزاء.

تشكيل برشلونة ضد بنفيكا

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

 

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ويتواجد برشلونة بالمركز الثاني في ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا، ويملك 15 نقطة، ويتصدر ليفربول بـ 18 نقطة، أما بنفيكا، يتواجد في المركز الخامس عشر بالترتيب، ويملك في رصيده 10 نقاط.

قائمة برشلونة لمباراة بنفيكا 

كوبارسي - بالدي - أراوخو - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - بابلو توري - كريستنسن - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - كوشين - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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