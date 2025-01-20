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رياضة

قرعة كأس ملك إسبانيا تجنب ريال مدريد مواجهة برشلونة في ربع النهائي

كأس ملك إسبانيا
كأس ملك إسبانيا

قرعة كأس ملك إسبانيا، أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين مراسم قرعة دور الـ8، لبطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2024 -2025.

وأسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا للدور ربع النهائي عن مواجهات مثيرة كالتالي: 

قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 

فالنسيا ضد برشلونة 

ليجانيس ضد ريال مدريد

أتلتيكو مدريد ضد خيتافي 

ريال سوسيداد ضد أوساسونا 

 

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا

فالنسيا، ليجانيس، خيتافي، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أوساسونا، ريال سوسيداد، ريال مدريد. 


وأسدل الستار مساء يوم الخميس الماضي على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.


وحجز  ريال مدريد التذكرة الأخيرة بالفوز على سيلتا فيجو، بخمسة أهداف مقابل هدفين، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.


وتأهل برشلونة إلى دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما فاز بشكل مريح على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

بينما تأهل أتلتيكو مدريد على حساب إلتشي حيث فاز بأربعة أهداف دون رد، وودع حامل اللقب أتلتيك بلباو المنافسة مبكرًا بعدما خسر أمام أوساسونا بثلاثة أهداف لهدفين.

 

من جهة أخرى، صعد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني من جديد بعدما تغلب على لاس بالماس أمس، بنتيجة 4/1 في الجولة العشرين من البطولة، مستغلًا تعثر أتلتيكو مدريد بهدف دون رد أمام ليجانيس، في حين تعادل برشلونة بهدف لمثله مع خيتافي.

وعلى الصعيد الأوروبي، يخوض برشلونة مباراته في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري، غدا الثلاثاء، ضد بنفيكا، ويواجه أتلتيكو مدريد خصمه باير ليفركوزن في اليوم نفسه، على أن يواجه ريال مدريد نظيره سالزبورج يوم الأربعاء المقبل.

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