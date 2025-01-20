ليفربول يمنع برشلونة من مكافأة ضخمة في دوري أبطال أوروبا

يرغب نادي برشلونة الإسباني في الحصول على مكافأة ضخمة من دوري أبطال أوروبا، خلال الأسابيع المقبلة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، قبل جولتين فقط من نهاية الدور الأول.

برشلونة يسعى للحصول 27 مليون يورو من دوري أبطال أوروبا

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يستهدف برشلونة حصد 27 مليون يورو، مع ختام الدور الحالي.

وأوضحت "لكن ذلك سيتطلب صدارة الترتيب، التي يحتلها ليفربول حاليا بـ18 نقطة، وحال حدوث ذلك سينال برشلونة 10 ملايين يورو".

وأوضحت أن إنهاء برشلونة الدور الأول بالمراكز الثمانية الأولى سيضمن له مليوني يورو إضافية، بينما ستكون مكافأة التأهل الأساسية 11 مليونا.

وذكرت "ماركا" أن الفوز على بنفيكا وأتالانتا في الجولتين المقبلتين سيضمن مكافأة أخرى لبرشلونة بقيمة 4.2 مليون يورو.

وكشفت أن برشلونة حصل حتى الآن على 29.12 مليون يورو نظير مشاركته بدوري الأبطال، منها 18.62 مليون يورو مكافأة المشاركة في البطولة، و10.5 مليون يورو نظير تحقيقه 5 انتصارات حتى الآن.

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