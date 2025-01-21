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أخبار مصر

شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية غدا، حيث تتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 22-1-2025

عودة الأمطار الرعدية وظاهرة جديدة الخميس، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

ومن المتوقع، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال الساعات القادمة، وكذا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، إضافة إلى أجزاء من شبه جزيرة سيناء. 

وقد تمتد الأمطار بشكل متفرق إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، دافئ على  جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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