الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المنصورة تستضيف الاجتماع الأول للجنة العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

استضافت جامعة المنصورة، اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيلها الجديد.

واستقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة السويس السابق، بحضور  الدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم.

ورحَّب "خاطر" برئيس اللجنة وأعضائها، معربًا عن تقديره لعقد اجتماع اللجنة في رحاب جامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن كلية العلوم من الكليات الرائدة في البحث العلمي بجامعة المنصورة، وأكَّد أن تقدم البحث العلمي أولوية تضعها الدولة المصرية ضمن أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أعرب الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس اللجنة، عن سعادته بتواجده في ضيافة جامعة المنصورة، بمشاركة عمداء كليات العلوم والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بتوصيات هادفة لخدمة المنظومة العلمية والبحثية، كما وجه الدكتور الشرقاوي الشكر والتقدير لقيادات الجامعة لاستضافتها اجتماع لجنة العلوم الأساسية، مشيدًا بالتطور الذي تشهده الجامعة ومتمنيًا مزيدًا من التقدم والازدهار.

بدأت فعاليات الجلسة برئاسة  الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، وبمشاركة  الدكتورة فكيهة هيكل، الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة وأمين اللجنة، والأستاذ الدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم، وبحضور لجنة التخطيط من علماء مصر في مجال العلوم الأساسية، ولجنة المكتب من  عمداء كليات العلوم والمعاهد البحثية المناظرة.

ورحَّب الدكتور أسامة العيان برئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية وصفوة علماء مصر، وعمداء كليات العلوم في الجامعات المصرية ومديري البرامج البحثية في الجامعات المصرية.

وأعرب الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس اللجنة، خلال كلمته الافتتاحية، عن سعادته بوجوده داخل جامعة المنصورة، جامعته الأم حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.

تطورًا تكنولوجيًا هائلًا في كل المجالات

وأكَّد رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية أن هناك تطورًا تكنولوجيًا هائلًا في كل المجالات، ولابد أن يتواكب ذلك مع تطوير مهارات وقدرات طلاب كليات العلوم من خلال الحرص على إكسابهم خبرات مهنية وبحثية خلال فترة الدراسة وحتى التخرج.

وزارة التعليم العالي بصدد وضع لائحة استرشادية لطلاب كلية العلوم

وأضاف أن وزارة التعليم العالي بصدد وضع لائحة استرشادية لطلاب كلية العلوم، مع التأكيد على المحتوى الشامل لدراسة طلاب كليات العلوم بحيث يغطي كل المهارات التي يحتاجونها خلال دراستهم وكيفية الاستفادة منها، وخاصة مخرجات البحث العلمي، مما سيكون له الأثر الأكبر في حدوث طفرة في البحث العلمي بمصر خلال الفترة القادمة.

 توصيف وظيفي لكافة البرامج النوعية والخاصة بكليات العلوم 

وطالب الشرقاوي بوضع توصيف وظيفي لكافة البرامج النوعية والخاصة بكليات العلوم وتحديد مدى استفادة سوق العمل منها.

وقد بدأ الدكتور أسامة العيان محضر جلسة اللجنة، حيث تم مناقشة الموضوعات المحددة فيها، ثم تلى ذلك مناقشات بين أعضاء اللجنة وطرح الأسئلة بينهم.

رئيس جامعة طنطا يطمئن على مصابي حادث طريق “طنطا - قطور”

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس الخدمة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص

لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

جدير بالذكر أن لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات تضم في عضويتها عمداء كليات العلوم والمعاهد والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، وكليات الدراسات البيئية على مستوى جامعات مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية التنمية المستدامة البحث العلمي الجامعات المصرية التنمية المستدامة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة المنصورة ر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلية العلوم جامعة القاهرة كية لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

مواد متعلقة

رئيس جامعة طنطا يطمئن على مصابي حادث طريق “طنطا - قطور”

رئيس جامعة بنها: دعم وتمويل 12 مشروعا تعليميا بتكلفة 32 مليون جنيه

رئيس جامعة القناة يُشارك في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية (صور)

رئيس جامعة القناة يزور معبر رفح لدعم الأشقاء في غزة (صور)
ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

خبير: رفع سعر الفائدة خيار البنوك الأسهل في مواجهة التضخم

تطور جديد في مفاوضات الهلال السعودي لضم محمد صلاح

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟، أمين الفتوى يوضح

الإفتاء توضح حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها (فيديو)

ما حكم إجبار الزوجة على الإنفاق في بيت زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية