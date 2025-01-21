المنصورة تستضيف الاجتماع الأول للجنة العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

استضافت جامعة المنصورة، اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيلها الجديد.

واستقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة السويس السابق، بحضور الدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم.

ورحَّب "خاطر" برئيس اللجنة وأعضائها، معربًا عن تقديره لعقد اجتماع اللجنة في رحاب جامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن كلية العلوم من الكليات الرائدة في البحث العلمي بجامعة المنصورة، وأكَّد أن تقدم البحث العلمي أولوية تضعها الدولة المصرية ضمن أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أعرب الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس اللجنة، عن سعادته بتواجده في ضيافة جامعة المنصورة، بمشاركة عمداء كليات العلوم والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بتوصيات هادفة لخدمة المنظومة العلمية والبحثية، كما وجه الدكتور الشرقاوي الشكر والتقدير لقيادات الجامعة لاستضافتها اجتماع لجنة العلوم الأساسية، مشيدًا بالتطور الذي تشهده الجامعة ومتمنيًا مزيدًا من التقدم والازدهار.

بدأت فعاليات الجلسة برئاسة الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، وبمشاركة الدكتورة فكيهة هيكل، الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة وأمين اللجنة، والأستاذ الدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم، وبحضور لجنة التخطيط من علماء مصر في مجال العلوم الأساسية، ولجنة المكتب من عمداء كليات العلوم والمعاهد البحثية المناظرة.

ورحَّب الدكتور أسامة العيان برئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية وصفوة علماء مصر، وعمداء كليات العلوم في الجامعات المصرية ومديري البرامج البحثية في الجامعات المصرية.

وأعرب الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس اللجنة، خلال كلمته الافتتاحية، عن سعادته بوجوده داخل جامعة المنصورة، جامعته الأم حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.

تطورًا تكنولوجيًا هائلًا في كل المجالات

وأكَّد رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية أن هناك تطورًا تكنولوجيًا هائلًا في كل المجالات، ولابد أن يتواكب ذلك مع تطوير مهارات وقدرات طلاب كليات العلوم من خلال الحرص على إكسابهم خبرات مهنية وبحثية خلال فترة الدراسة وحتى التخرج.

وزارة التعليم العالي بصدد وضع لائحة استرشادية لطلاب كلية العلوم

وأضاف أن وزارة التعليم العالي بصدد وضع لائحة استرشادية لطلاب كلية العلوم، مع التأكيد على المحتوى الشامل لدراسة طلاب كليات العلوم بحيث يغطي كل المهارات التي يحتاجونها خلال دراستهم وكيفية الاستفادة منها، وخاصة مخرجات البحث العلمي، مما سيكون له الأثر الأكبر في حدوث طفرة في البحث العلمي بمصر خلال الفترة القادمة.

توصيف وظيفي لكافة البرامج النوعية والخاصة بكليات العلوم

وطالب الشرقاوي بوضع توصيف وظيفي لكافة البرامج النوعية والخاصة بكليات العلوم وتحديد مدى استفادة سوق العمل منها.

وقد بدأ الدكتور أسامة العيان محضر جلسة اللجنة، حيث تم مناقشة الموضوعات المحددة فيها، ثم تلى ذلك مناقشات بين أعضاء اللجنة وطرح الأسئلة بينهم.

لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

جدير بالذكر أن لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات تضم في عضويتها عمداء كليات العلوم والمعاهد والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، وكليات الدراسات البيئية على مستوى جامعات مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.