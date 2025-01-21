الحبس سنة لمسجل خطر متهم بسرقة متعلقات مواطن بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مسجل خطر بالحبس لمدة سنة، في اتهامه بسرقة متعلقات أحد المواطنين من داخل سيارته في منطقة مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم "ك. م." إلى المحاكمة العاجلة، بعد تلقي بلاغ من المواطن الذي أفاد بسرقة متعلقاته الشخصية من داخل سيارته أثناء توقفها في الشارع.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد هوية المتهم، حيث تم ضبطه وبمواجهته اعترف بسرقة المتعلقات بهدف بيعها.

كما أقر بأنه استغل توقف السيارة على الشارع لسرقة محتوياتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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