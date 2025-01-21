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رياضة

مانشستر سيتي يعلن تعاقده رسميا مع فيتور ريس

فيتور ريس
فيتور ريس

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي فيتور ريس قادمًا من صفوف فريق بالميراس البرازيلي، لتكون الصفقة الثانية في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد اللاعب الأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

تفاصيل تعاقد مانشستر سيتي مع فيتور ريس 

وانتقل اللاعب البرازيلي الدولي فيتور ريس البالغ من العمر 19 عامًا إلى مانشستر سيتي في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف، مما يبقيه في السيتيزينز حتى صيف عام 2029.

وظهر فيتور ريس في رحلته عبر صفوف شباب بالميراس، لأول مرة في يونيو 2024 واستمر في أن يكون لاعبا أساسيا في الفريق حيث أنهوا المركز الثاني في الدوري البرازيلي الدرجة الأولى.

ولعب ريس 22 مرة مع نادي طفولته، بما في ذلك 18 مباراة في الدوري البرازيلي ومباراتين في كأس ليبرتادوريس.

وسينضم فيتور ريس إلى فريق بيب جوارديولا لبقية موسم 2024/25 وما بعده.

تعليق فيتور ريس على انضمامه إلى مانشستر سيتي 

وفي حديثه عن هذه الخطوة، قال ريس: "أنا متحمس للانضمام إلى مانشستر سيتي، أحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف: "لقد رأى الجميع الإنجازات المذهلة في المواسم الأخيرة، وأريد أن أترك بصمتي بينما نسعى للحصول على المزيد من الألقاب.

وأتم "العمل مع بيب جوارديولا هو شيء يريد كل لاعب شاب القيام به، وأنا أعلم أنه يمكن أن يساعدني على التطور إلى أفضل لاعب يمكنني أن أكونه".

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