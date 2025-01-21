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رقم خيالي، الكشف عن راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

كشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن أحدث تطورات انتقال النجم الدولي المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

فريق بيب جوارديولا توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي 

المهاجم المصري عمر مرموش سيوقع عقدًا حتى عام 2030 بقيمة تتراوح بين 16-17 مليون يورو سنويًا.

وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

وكان مرموش الهدف الرئيس للسيتي  الشهر الجاري، إذ خاض فريق بيب جوارديولا مفاوضات مكثفة مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة لضم الدولي المصري، ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

قال فابريزيو رومانو: إن عمر مرموش سيخضع للفحص الطبي في مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، قبل توقيع عقده والانضمام رسميا للنادي.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه بمنصة "إكس": "بعد إعلان التعاقد مع خوسانوف أمس، أعلن مانشستر سيتي التعاقد مع فيتور ريس، ثم سيكون الدور على مرموش".

واختتم: "من المتوقع أيضًا أن يعلن النادي عن توقيع آخر على الأقل".

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