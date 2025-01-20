محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية موقع اصطفاف معدات الإغاثة بالخارجة

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقّدية لمتابعة جاهزية موقع اصطفاف المعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والقطاعات الحكومية بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز.

حيثُ وجّه محافظ الوادي الجديد، بتمهيد أرض الاصطفاف بما يسمح بتحرك المعدات والمركبات بسهولة، استعدادًا لفعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 144 "، والمقرر تنفيذه في الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات والمركبات للتعامل مع أي أزمة محتملة، وربط كافة مراكز الأزمات بالمحافظات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

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