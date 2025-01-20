الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية موقع اصطفاف معدات الإغاثة بالخارجة

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقّدية لمتابعة جاهزية موقع اصطفاف المعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والقطاعات الحكومية بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز.

حيثُ وجّه محافظ الوادي الجديد، بتمهيد أرض الاصطفاف بما يسمح بتحرك المعدات والمركبات بسهولة، استعدادًا لفعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 144 "، والمقرر تنفيذه في الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري.

 

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات والمركبات للتعامل مع أي أزمة محتملة، وربط كافة مراكز الأزمات بالمحافظات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الأزمات والكوارث التدريب العملى المشترك الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد القطاعات الحكومية الوادى الجديد مجابهة الأزمات والكوارث مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

التحريات: فيديو منى فاروق مدته 16 دقيقة وشاهده 900 ألف شخص

تعرف على مكان جنازة المعلق الرياضي ميمي الشربيني

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

أبرزها «يا سلام يا خطيب»، النشطاء يودعون ميمي الشربيني بأشهر إفيهاته الكروية

قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير

وزير الاتصالات: إطلاق مكالمات الواي فاي يستهدف معالجة ضعف تغطية الشبكات التقليدية

كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

بعد اقترابه من الشمس، عالم فلك يعلن تفكك المذنب أطلس

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية