المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها في دائرة قسم شرطة المرج.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم "م. ع" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها كما وجهت إليه تهمة حيازة سلاح ابيض بدون ترخيص.

وتعود أحداث الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة المرج، حيث لاحظ أفراد القوة الأمنية وجود المتهم في وضع مريب.

وباستيقاف المتهم وتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض، ومبلغ مالي.

وخلال التحقيقات أقر المتهم، بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وأقر بحيازته السلاح والمبلغ المالي بغرض حماية نفسه أثناء ممارسة نشاطه الإجرامي.

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