براءة عاطل من تهمة حيازة هيروين في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة عاطل من تهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام في المطرية.

ودفع محامي المتهم ببطلان الضبط والتفتيش وأن التحريات مكتبية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد بحيازة عاطل المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي على لفة تشبه مخدر الهيروين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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