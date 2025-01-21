الثلاثاء 21 يناير 2025
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اقتصاد

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

بنك مصر،فيتو
بنك مصر،فيتو

أصدر بنك مصر بيانا بشأن اعتداء أحد المترددين على أحد فروع البنك.

وقال البنك في بيانه إنه: “يؤسف بنك مصر الإعلان  وقوع حادث اليوم، الثلاثاء الموافق 21/01/2025، في أحد فروع البنك بمحافظة الفيوم.

وقال البنك لقد قام أحد المترددين على الفرع بالاعتداء على موظفي الفرع أثناء تأديتهم مهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمية، وتم اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل مع الموقف.

وقد استشهد في الواقعة العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، والذي ننعيه ببالغ الحزن والأسى داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”..

وأضاف البيان أنه حرصا على سلامة  الحضور سواء المتعاملين أو الموظفين  تم إخلاء الفرع على الفور، ولم يصب أي منهم بأذى، وذلك لاحتواء الموقف بشكل كامل وعاجل، حيث تعد حماية وسلامة الأرواح على رأس أولويات البنك”.

وتابع: "وتعد الواقعة بتفاصيلها خاضعة لتحقيقات النيابة العامة، ونتوجه بالشكر لأجهزة الدولة الأمنية والمدنية لاستجابتهم الفورية ونشيد بدور وزاره الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، علما بأن بنك مصر مستمر في تقديم أعماله بصورة طبيعية".

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