الثلاثاء 21 يناير 2025
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إحالة المتهم بقتل ضابط شرطة داخل بنك شهير بالفيوم إلى مستشفى الأمراض النفسية

حادث قتل ضابط شرطة
حادث قتل ضابط شرطة داخل بنك شهير بالفيوم

 قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، التحفظ على المتهم بقتل ضابط شرطة، احتياطيا على ذمة التحقيق، وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة قواه العقلية.

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين عميل وبعض الموظفين، بسبب مطالبة العميل بصرف عائده الادخاري قبل موعده، فانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، فتبين أن العميل " م. م. ع " يعمل محام حر، قد انتابته حاله هياج، وحاول الاعتداء على موظفي البنك بسلاح أبيض كان بين طيات ملابسه، وأثناء السيطرة عليه أصاب  العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، إصابة بالغة أسفرت عن استشهاده.

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 وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم  بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثمان الشهيد، كما قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، تمهيدا لتوقيع الكشف الطبي عليه للتأكد من سلامة قواه العقلية.

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