إحالة المتهم بقتل ضابط شرطة داخل بنك شهير بالفيوم إلى مستشفى الأمراض النفسية

قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، التحفظ على المتهم بقتل ضابط شرطة، احتياطيا على ذمة التحقيق، وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة قواه العقلية.

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين عميل وبعض الموظفين، بسبب مطالبة العميل بصرف عائده الادخاري قبل موعده، فانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، فتبين أن العميل " م. م. ع " يعمل محام حر، قد انتابته حاله هياج، وحاول الاعتداء على موظفي البنك بسلاح أبيض كان بين طيات ملابسه، وأثناء السيطرة عليه أصاب العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، إصابة بالغة أسفرت عن استشهاده.

وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثمان الشهيد، كما قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، تمهيدا لتوقيع الكشف الطبي عليه للتأكد من سلامة قواه العقلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.