الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"مستثمري العاشر من رمضان" تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة

جمعية مستثمري العاشر
جمعية مستثمري العاشر من رمضان تناقش الخريطة الاستثمارية

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجموعة عمل الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار.

أقيم الاجتماع في مقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس الجمعية، وأيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والمهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والمهندس حمدي عتمان، نائب رئيس الجمعية للمشروعات، المهندسة إنجي فلتس، والمهندس محمود سلطان، والمهندس مصطفى جمال الدين، والمهندس توفيق عبدالواحد، والدكتور أحمد فتحي، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، بمشاركة قيادات الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، وعلى رأسهم؛ المهندسة نانسي فخر أبو العطا، رئيس الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، وإيهاب عز الدين، مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، ورشا حجازي، مسئول فرص القطاع الخاص بالخريطة الاستثمارية.

 

توفير وطرح الفرص الاستثمارية 

في مستهل حديثه، أكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أهمية هيئة الاستثمار في توفير وطرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى دومًا لتوفير كافة السُبل التي من شأنها ان تساهم في إبراز الفرص الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان من ناحية، ومعاونة أعضاء الجمعية من أصحاب الشركات والمصانع على إبراز استثماراتهم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

 

أوجه الاستفادة من الفرص الاستثمارية

وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بزيادة الحوافز المشجعة على الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى التغلب على البيروقراطية في الإجراءات وتيسير الإجراءات من جانب الدولة لتعظيم أوجه الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وسط تطلعات إلى المزيد من التطور الملموس لقطاع الاستثمار.

 

وفي بداية حديثها، استعرضت المهندسة نانسي فخر أبو العطا، رئيسة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، الدور المحوري والهام للخريطة في تحقيق الاستفادة للمستثمرين من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وكذا تمكينهم من الاستفادة من الفرص الأخرى في عدد من المجالات، بينها الأراضي الصناعية التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى فرص استثمارية زراعية وصناعية وتجارية.
 

 

شهد الاجتماع، الذي أقيم بحضور أكثر من( 40) شركة من أعضاء الجمعية وأصحاب الشركات والمصانع، عرض ممثلو الهيئة العامة للاستثمار لشرح الخريطة الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار، وسط تأكيد على أن الخريطة الاستثمارية إضافة حقيقية للاستثمار في مصر
 

وأكدت رئيسة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية،  أن هيئة الاستثمار منوط بها طرح كافة الأراضي الصناعية في الدولة من خلال الطرح الإلكتروني، والمتوقع له أن يكون كل 3 أشهر، في إشارة إلى أن آخر طرح كان خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر 2024، والذي ضم أكثر من 3000 فرصة استثمارية صناعية، لافتةً إلى أن الطرح الإلكتروني يتم عن طريق الخريطة الاستثمارية (أونلاين)، وهو بمثابة عرض مستمر حتى يتقدم المستثمرين للحصول على الفرص وتخصيصها، كما أن هناك طريقة أخرى من خلال الخريطة الاستثمارية، تتفيذًا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، بشأن دعم المستثمرين المصريين والاستثمار في مصر بما يتيح لهم فرص كبيرة  للتصدير  إلى الخارج وتعظيم فرصهم الاستثمارية.

 

وخلال كلمته، قال  إيهاب عز الدين، مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، إن الخريطة الاستثمارية تم إنشائها خلال شهر فبراير 2018، بهدف أن تكون جميع الفرص الاستثمارية في مكان واحد، لافتًا إلى أنه حتى عام مضى كان هناك تعامل مع القطاع الحكومي، وأن الخريطة الاستثمارية تستهدف حاليًا دخول مستثمرين من الخارج إلى الداخل، وتشجيع مستثمري القطاع الخاص على الاستثمار والإعلان بدون مقابل عبر منصة الخريطة الاستثمارية، وذلك بهدف زيادة عدد الفرص الاستثمارية والترويج لها بما يساهم في تشجيع الاستثمار.

 

وأوضح مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، أن الخريطة الاستثمارية حصلت على جائزة أفضل منصة إلكترونية خلال عام 2021، مستعرضًا دورة العمل مع جهات الولاية من خلال الخريطة، بدايةً من إرسال نماذج طلب بيانات لجهات الولاية للفرص المتاحة لديهم، بالإضافة إلى نموذج طلب فرصة استثمارية، ثم استيفاء نموذج مكتمل البيانات للفرص المتاحة وارساله للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتأتي الخطوة الثالثة عبر التحديث الدوري لبيانات الفرص المتاحة على الخريطة بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية، وتتمثل الخطوة الأخيرة في استقبال طلبات المستثمرين على الفرص من خلال "اتصل بنا علي الخريطة وارسالها الي جهة الولاية للدراسة والتخصيص مع موافاة هيئة الاستثمار بالموقف.

 

وأشار إلى أن الخريطة الاستثمارية تضم اسم المشروع والموقع والسعر الاسترشادي وغيرها من المعلومات الهامة للمستثمر قبل التقديم للاستفادة من الفرصة والحصول عليها، وكذلك شروط الحصول على الرخصة الذهبية وغيرها من الخدمات الاستثمارية للمستثمرين، قبل أن يؤكد على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تربط 3 قارات ببعضها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الاتفاقيات التجارية التي تصل إلى نحو 11 اتفاقية تجارية، ما يؤكد ريادة مصر وحصولها على المركز الأول في جذب الاستثمارات على مستوى إفريقيا خلال السنوات الأربع الأخيرة.

 

وفي ختام الاجتماع، تناولت رشا حجازي، مسؤولة فرصة القطاع الخاص بالخريطة الاستثمارية، الحديث عن آلية عمل المنصة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، والتي تضم القطاعات والفرص الاستثمارية في كل قطاع على مستوى أي من محافظات الجمهورية، قبل أن تشير إلى أن كل فرصة مطروحة عبر الخريطة تضم كافة المعلومات من مكان الفرصة ونوع الاستفادة والمرافق الموجودة والقريبة من مكان الفرصة، فضلا عن صور لمكان الفرصة وموقعها وحالة المباتي الموجودة، حيث يتم البحث من خلال (القطاعات - المحافظات - المناطق - المشروعات الكبرى - مشروعات المسؤولية المجتمعية)، بالإضافة إلى فرص الاستثمار مع القطاع الخاص.

 

الاجتماع تناول سُبل الاستفادة من الخريطة بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب فيما يخص الفرص الاستثمارية والأراضي الصناعية وغيرها من الفرص الواعدة.

 

وتتمثل الخريطة الاستثمارية في رؤية ورسالة الهيئة العامة للاستثمار في تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ من أجل الترويج لمصر كدولة استثمارية واعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار في مصر الادارة المركزية الأستفادة القصوى الهيئة العامة للاستثمار الخريطة الاستثمارية العامة للاستثمار والمناطق الحرة العاشر من رمضان المشروعات القوميه

مواد متعلقة

تعاون بين جمعية مستثمرى العاشر وCIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

مستثمري العاشر توقع بروتوكول تعاون مع الإقليمي لخدمات نقل الدم بالمصانع

خطة الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.. تخفيض معدلات المواليد بمتوسط 2.1 طفل لكل سيدة.. وتوفير خدمات تنظيم الأسرة للجميع

ads

الأكثر قراءة

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

التفاصيل الكاملة لمحاولة هشام جوجل التخلص من حياته بالقفز من أعلى محكمة الفيوم بعد اتهامه بابتزاز خطيبته

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك مصر بالفيوم

منوعات

المزيد

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعام في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

المزيد
الجريدة الرسمية