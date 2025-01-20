مواعيد عرض مسرحية أحمد حلمي الجديدة في الرياض (فيديو)

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية للمسرحية الكوميدية “بني آدم” بطولة الفنان أحمد حلمي والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعلن تركي آل الشيخ مواعيد عرض المسرحية على مسرح بكر الشدى في بوليفارد سيتي، وقال إنها تعرض في الفترة من 23 يناير إلى 1 فبراير.

مسرحية بني آدم الكوميدية من بطولة النجم الكبير أحمد حلمي ومجموعة من الفنانين على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي 😎🎭



🗓️ 23 يناير- 1 فبراير



للحجز 👇https://t.co/ZhRoRo10fy#BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/OLpKqxnLfY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 20, 2025

مسرحية أحمد حلمي الجديدة

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب حلمي، الفنان حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وإيمان السيد ومحمد جمعة وعماد رشاد وأحمد الرافعي وآخرون.

في جانب آخر يعود الفنان أحمد حلمي للسينما من خلال فيلم جديد يستعد لتصويره خلال الفترة القليلة القادمة.

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