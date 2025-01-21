المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه، بمنطقة المطرية.



وكان قسم شرطة المطرية، قد تمكن من إلقاء القبض على المتهم أثناء مرور قوة أمنية بدائرة القسم، وتبين استقلال المتهم دراجة نارية وعند استيقافه عثر بحوزته على سلاح نارى ومبلغ مالي.



وخلال التحقيقات أقر المتهم بسرقة المواطنين بالإكراه، وأن السلاح الناري يستخدمه في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه، والدفاع عن نفسه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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