الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد أهمية دعم الجانب الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة التحديات

اجتماع وزير الخارجية
اجتماع وزير الخارجية

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة مع النائب "برند لانج" رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي والنائب "اليو دي روبو" مقرر الظل بمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بلجنة الشئون الخارجية، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية اليوم.

 


استعرض الوزير عبد العاطى مسار تطورات العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتي شهدت ترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرًا إلى أن العلاقات شهدت العديد من المحطات الهامة مؤخرًا ومنها نجاح مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد في القاهرة في يونيو ٢٠٢٤، وانعقاد الجولة الرابعة من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من حزمة الدعم الأوروبى لمصر بقيمة مليار يورو وصرفها، معربًا عن التطلع لدعم رئيس اللجنة لاعتماد الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.


كما تناول الوزير عبد العاطى التطورات الإيجابية ذات الصلة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومواصلة لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن عدد من المسجونين، وتوجيه رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني لوضعها حيز التنفيذ، مع التأكيد على أن الإصلاحات التي تجريها مصر نابعة من الإرادة الوطنية لتلبية تطلعات الشعب المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

كما استعرض ملامح عملية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تشهدها مصر، والمزايا المقدمة للمستثمرين الأجانب، والمساعى لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.
 

واطلع الوزير عبد العاطى رئيس لجنة التجارة الخارجية على التطورات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تمثلها الأزمات بالمنطقة على الأمن والاستقرار بالإقليم، مشيرًا إلى أهمية دعم الجانب الأوروبى لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات، لاسيما في ضوء الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا واستقرارها.

وزير الخارجية يثمن دعم بلجيكا للمصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي (صور)

وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى قضية الأمن المائي المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرلمان الأوروبي ستراسبورج الفرنسية مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين عبد العاطي

مواد متعلقة

عبد العاطي يبحث مع وزراء سودانيين إعادة الأعمار بعد وقف إطلاق النار

بدر عبد العاطي يبحث التعاون مع وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان (صور)

عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية مالاوي العلاقات الثنائية بين البلدين

ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك شهير بالفيوم

اللقطات الأولى لحريق نشب داخل مول بالعتبة

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك شهير بالفيوم

نشوب حريق داخل مول بالعتبة

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

منوعات

المزيد

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

المزيد
الجريدة الرسمية