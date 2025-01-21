"سـوريـا إلى أيـن؟" حلقة نقـاشية في الحزب المصرى الديمقراطى

عقدت أمانة العــلاقـات الخـارجيـة في الحـزب المصـري الديمقـراطــي الاجتمـاعــي حلقـة نقـاشيـة بعنـوان "سـوريـا إلى أيـن؟ قراءة في تغيرات الأوضـاع السوريـة وتأثيرها على المحيط الإقليمي والمحلي".



محاور الحلقة النقاشية بالمصرى الديمقراطى

تناولت الندوة بنية الداخل السوري والتحديات المرتبطة بوجود تنظيمات وقوى مختلفة على الأرض مثل هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال، والتواجد الأمريكي في الشرق، والروسي في الساحل والغرب، بالإضافة لتداخل النفوذ التركي وانحسار النفوذ الإيراني وتمدد إسرائيل في المنطقة العازلة، وأهمية احتواء كل المكونات في المجتمع السوري على أساس وطني.



كما تطرق الحوار لإمكانية عودة اللاجئين والطموحات الخاصة بمشاريع أنابيب الغاز والطاقة وخطوات إعادة إعمار سوريا وتأسيس بنية تحتية جديدة تستوعب بناء اقتصادي جديد خاصة في ظل غياب الكهرباء والمرافق.



انحسار النفوذ الإيراني

دار الحوار حول أهمية وضع تصور من القوى الفاعلة في المنطقة خاصة مصر والسعودية وتركيا والتنسيق بينهم لملء الفراغ الذي خلفه انحسار النفوذ الإيراني، يقوم على أساس تعزيز المصالح المشتركة بشكل يحد من تشرذم الوضع في المنطقة ويعزز دمج العراق الجديد وسوريا الجديدة تحت مظلة عربية ضمن منظور جديد للأمن الإقليمي بجانب مشروع تنموي يفيد الدول الثلاث ويعيد إعمارها ويحد من تداخل قوى أخرى تهدد الأمن الإقليمي للدول المعنية.



المشاركون فى الحلقة النقاشية بالمصرى الديمقراطى

تحدث في الندوة د. عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفى ورئيس التحرير السابق لصحيفتي الأهرام والشروق الجديد، رئيس مجلس أمناء الحزب، د/ إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الامريكية، عضو مجلس أمناء الحزب. الكاتب الصحفي/ خـالد داوود، مديـر تحرير الاهرام ويكلى ومراسل الاهرام السابق في واشطن، عضو الحزب.

أدار الجلسة محمد سيف الله ابوالنجا، عضو الهيئة العليا وعضو القادة الشباب لمؤتمر ميونخ للأمن الدولي.

حضر الندوة عدد من قيادات الحزب ونوابه بالبرلمان، وأمناء الأمانات المركزية والجغرافية وعدد من أعضاء وشباب بجانب عدد من الكتاب والمفكرين السوريين المقيمين في مصر.

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