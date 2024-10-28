بدء جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد بالشرق الأوسط (بث مباشر)

بدأت جلسة مجلس الأمن الدولي، منذ قليل، لبحث التصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

جلسة في مجلس الأمن بشأن هجمات إسرائيل ضد إيران

وكانت البعثة السويسرية التي تترأس مجلس الأمن الدولي، أعلنت أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا يوم الاثنين في تمام الساعة 22.00 بتوقيت موسكو، بشأن الضربة الإسرائيلية على إيران.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيعقد "بناء على طلب تقدمت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعمته الجزائر والصين وروسيا".

مباشر | جلسة في مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط#عينك_على_العالم

https://t.co/fBqdis4cy1 — العين الإخبارية (@AlAinNews) October 28, 2024

الضربة الإسرائيلية على إيران

ويوم السبت الماضي وجهت إيران طلبا إلى سويسرا التي تترأس مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع عاجل للمجلس على خلفية الضربة الجوية الإسرائيلية على مواقع داخل إيران.

ودعت إيران في بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي "لاتخاذ موقف صارم وإدانة النظام الإسرائيلي بحزم ووضوح لارتكابه أعمال العدوان هذه".

وأكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".

وأضافت أن "أعمال النظام الإسرائيلي تمثل خطرا جديا على السلام والأمن الدولي وتؤدي إلى المزيد من زعزعة استقرار الأوضاع الهشة أصلا في المنطقة".

يذكر أن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 أكتوبر، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.