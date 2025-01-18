السبت 18 يناير 2025
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سياسة

اتحاد شباب القاهرة بالمصري الديمقراطي الاجتماعي ينظم ورشة تدريبية لتعزيز مهارات الخطاب العام

ورشة اتحاد شباب المصرى
ورشة اتحاد شباب المصرى الديمقراطى، فيتو

 نظم اتحاد شباب القاهرة بـ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة تدريبية بعنوان "مهارات الخطاب العام"، قدمها المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والبرلماني السابق، في إطار جهوده لتطوير المهارات القيادية والتواصلية لأعضاء الحزب،.
 

محاور ورشة العمل 

 

ركزت الورشة على مجموعة من الموضوعات  شملت:
كيفية إعداد الخطابات العامة وتنظيم الأفكار بشكل منهجي.
تقنيات الإقناع والتأثير الفعّال من خلال بناء المصداقية والاستفادة من المواقف المؤثرة لتعزيز التفاعل مع الجمهور.
دور لغة الجسد ونبرة الصوت في إيصال الرسائل بوضوح وفاعلية.
 

 

تدريبات عمليةتقديم خطاب أمام الحضور

 

تضمنت الورشة تدريبات عملية، حيث قام كل مشارك بإعداد وتقديم خطاب أمام الحضور، تلاه تحليل شامل للأداء وتقديم ملاحظات من المدرب والمشاركين، مما أضفى على الورشة طابعًا عمليًا وتفاعليًا.
أعرب المشاركون عن تقديرهم لهذه التجربة، مشيدين بمحتوى الورشة وفعاليتها في تطوير قدراتهم على التواصل والإقناع.
واختتمت الفعالية بتوزيع شهادات مشاركة على جميع المتدربين، تقديرًا لالتزامهم وجهودهم خلال الورشة.
جدير بالذكر أن الورشة ضمن سلسلة من التدريبات يقدمها اتحاد الشباب لكل المهتمين من أعضاء الحزب.

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