القبض على أحد المتهمين فى واقعة مقتل شاب بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على أحد المتهمين فى واقعة مقتل شاب بقرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتكثف الجهود للقبض على آخرين متهمين حيث قاموا باستدراجه وقتله بأسلحة بيضاء وشوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وصول شاب جثة هامدة بالقليوبية،

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بعدة إصابات فى أنحاء الجسد.



انتقلت قوة امنية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مجموعة من الأشخاص قاموا باستدراج المجنى عليه إلى أحد المناطق النائية بقرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، بحجة حل نزاع بينهم والمجنى عليه وعقب وصوله للمكان المتفق عليه انهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء وشوم حتى فارق الحياة وفروا هاربين.



فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتهمين، فيما تكثف جهودها لضبط آخرين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجنى عليه عقب ورود تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

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