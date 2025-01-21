الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

وفاة اللواء عزمي قريطم عضو اتحاد الكرة الأسبق

اللواء عزمي قريطم،فيتو
اللواء عزمي قريطم،فيتو

 توفى منذ قليل، اللواء عزمي قريطم، عضو اتحاد الكرة الأسبق.

وتولى عزمي قريطم رئاسة هيئة استاد القاهرة من قبل، كما تم اختياره لعضوية اتحاد الكرة في أكثر من دورة.

وتواجد عزمي قريطم في عضو اتحاد الكرة بداية من عام 1993 حتى عام 1996حينما كان الدهشوري حرب رئيسا للجبلاية.

وعلى صعيد مختلف، أعلن  اتحاد الكرة  عن النسخة الثانية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " بشأن العمل فى مجال وكالة لاعبى كرة القدم وهو برنامج متكامل يستعرض كيفية العمل فى مجال وكالة اللاعبين ومتطلباتها وكذلك الطبيعة القانونية لعقود لاعبي كرة القدم المحترفين ومنح تراخيص وكلاء اللاعبين من الاتحادات الوطنية لكرة القدم وكيفية تقنين وضع اللاعبين وقواعد انتقالهم.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم لمنح الفرصة لأكبر عدد من الوجوه الجديدة في مجال وكلاء اللاعبين وتوسيع القاعدة وتمكين الشباب الذي يطمح في العمل بهذا المجال وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم واللوائح المنظمة له.

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