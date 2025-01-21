وزير الزراعة النيجيري يصل كفر الشيخ لبحث التعاون في تطوير أصناف القمح والذرة

استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري أبو بكر كياري، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الزراعة المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.

محافظ كفر الشيخ يرحب بالوزير النيجيري

رحب محافظ كفرالشيخ بوزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجالات تطوير أصناف القمح والذرة المتوافقة مع التغيرات المناخية، وكذلك تحسين السلالات الحيوانية لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان، وتبادل الخبرات.

ومن جانبه، أعرب وزير الزراعة النيجيري عن تقديره للتجارب الناجحة في القطاع الزراعي المصري، مؤكدًا رغبة نيجيريا في الاستفادة منها لتطوير قطاعها الزراعي.

تم خلال اللقاء مناقشة آليات تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية، مع التركيز على تطوير الأساليب التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

وفي وقت سابق، تفقد محافظ كفرالشيخ، مركز إعداد تقاوي الذرة الشامية (الهجين) "البرنامج القومي لبحوث الذرة الشامية" بمحطة البحوث الزراعية بسخا، واستمع إلى شرح توضيحي من رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث الذرة الشامية حول التقاوي الجديدة التي تشمل هجنًا بيضاء عالية البروتين.

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