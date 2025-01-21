تأجيل محاكمة سيدة وشقيقها لاتهامهما بسرقة الرجال من راغبي الزواج لـ 11 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة سيدة وشقيقها، لاتهامهما بالنصب وسرقة الرجال من راغبى الزواج الي جلسة 11 فبراير المقبل.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة ابتكرت فكرة شيطانية لسرقة المواطنين، بعدما استدرجت ضحاياها من خلال عرض نفسها على راغبى الزواج والباحثين عن عروس على موقع للزواج على شبكة الإنترنت.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة وشقيقها كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، خاصة كبار السن الباحثين عن سيدات للزواج منهم، حيث تتواصل المتهمة مع ضحاياها عبر موقع للزواج على شبكة الإنترنت.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة اتفقت مع شخص راغب في الزواج على التقابل في أحد الكافيهات، للتعرف عليه تمهيدا للزواج منه، ثم تتفق مع شقيقها على سرقته، حيث تطلب الأولى من العريس الضحية أن يقابل شقيقها ليشاهد ويعاين شقة الزوجية.



وأشار أمر الإحالة أنه عقب التقابل مع المجني عليه في شقته تضع المتهمة له مخدرا في الجاتوه يفقد على أثره الوعي ومن ثم تقوم وشقيقها بسرقة كل محتويات الشقة.

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