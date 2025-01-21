من العربي للعلوم يا قلبي لا تحزن، آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية حول الامتحانات (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "من العربي للهندسة للعلوم يا قلبي لا تحزن... آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية بعد أداء امتحان العلوم، حيث كان يؤدي الطلاب اليوم امتحان العلوم.

وأعرب الطلاب والطالبات عن استيائهم من الامتحانات بمحافظة الدقهلية وأكدوا أن الامتحانات صعبة مقارنة بباقي المحافظات خاصة في مواد اللغة العربية والهندسة والعلوم.

وانتظمت العملية الامتحانية داخل لجان الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية لليوم الثالث على التوالي بدون رصد لأي مخالفات.

وكانت 590 لجنة امتحانية بمدارس محافظة الدقهلية أغلقت أبوابها لتوزيع وبدء امتحان العلوم لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

تفتيش الطلاب على الأبواب

وخضع الطلاب والطالبات للتفتيش على أبواب اللجان قبل الصعود للجنة للتأكد من عدم اصطحاب أجهزة المحمول.

وكان الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بحضور أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية للاستعداد لانطلاق ماراثون الامتحانات.

وأكد العربي خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وشدد على العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية.

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