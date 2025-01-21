​3 مخاطر حذرت منها هيئة الدواء المصرية لمن يستخدم أنبوب التنفس

حذرت هيئة الدواء المصرية من المخاطر والآثار الجانبية المحتملة لأنبوب التنفس الذي يستخدم لحالات الفشل التنفسي.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الآثار الجانبية تشمل: ​

١-إصابة الحنجرة أو القصبة الهوائية: بسبب إدخال الأنبوب أو إزالته.​

٢-العدوى: نتيجة وجود الأنبوب لفترات طويلة من غير تعقيم مناسب.​

٣-انسداد الأنبوب: بسبب تراكم المخاط أو السوائل.​

​إدخال أنبوب​ التنفس يحتاج إلى رعاية ومتابعة ومراقبة

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن المريض بعد إدخال الأنبوب​ التنفس يحتاج إلى رعاية ومتابعة ومراقبة دقيقة لتجنب أي مضاعفات ويجب متابعة المريض من خلال:​

١-مراقبة مستوى الأكسجين وضغط الدم بشكل منتظم.​

٢-تعديل وضعية الأنبوب عند الضرورة.​

٣-تنظيف الأنبوب دوريًا لتقليل خطر العدوى.​

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وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن أنبوب التنفس هو أنبوب مرن يستخدم في الإجراءات الطبية لتأمين مجرى الهواء للمرضى الذين يحتاجوا لمساعدة في التنفس. ​

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وأكدت أن أنبوب التنفس يستخدم في الحالات الآتية:

١-فشل التنفس: عند عدم قدرة المريض على التنفس بشكل كافي بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.​



٢-التخدير العام: أثناء العمليات الجراحية لضمان تأمين مجرى الهواء وتزويد المريض بالأكسجين اللازم.​



٣-الإسعافات الأولية: في حالات الطوارئ زي فقدان الوعي أو انسداد مجرى الهواء



كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من تبادل المضادات الحيوية بين الأشخاص، مشيرة إلى أنه ليس كل المضادات الحيوية مناسبة للجميع ويوجد فئات يجب أن تحصل علي المضاد الحيوي تحت إشراف الطبيب.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بأنه في حالة الحمل أو الرضاعة أو وجود مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، يجب كتابة المضاد الحيوي المناسب وبالجرعة الصحيحة التي تضمن السلامة وفعالية العلاج.

وأكدت على ضرورة أن يكون المضاد الحيوي موصوف للمريض شخصيًا ولا يمكن أخذ مضاد حيوي موصوف لإنسان آخر حتى لو الأعراض متشابهة.

نصائح هيئة الدواء عند نسيان جرعة المضاد الحيوي

وقالت هيئة الدواء المصرية: "إذا تذكر المريض أنه نسي جرعة المضاد الحيوي في وقت قريب يجب تناولها عند تذكرها ثم استكمال باقي الجرعات في مواعيدها المعتادة".



استشارة الطبيب والصيدلي بشأن مواعيد تناول المضادات الحيوية

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه إذا تذكر المريض جرعة المضاد الحيوي مع قرب تناول الجرعة التالية، يجب عليه ترك الجرعة التي فاتته وتناول الجرعة الجديدة في موعدها.



وحذرت من تناول جرعة مضاد حيوي إضافية لتعويض الجرعة التي نسيها المريض ونصحت بضرورة استشارة الصيدلي في حالة الخطأ في جرعات المضاد الحيوي.

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