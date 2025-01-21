الثلاثاء 21 يناير 2025
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امتحان العلوم يرسم البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في الأقصر (فيديو)

خروج طلاب الشهادة
خروج طلاب الشهادة الاعدادية

 قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه تباين آراء طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الأقصر، عقب انتهاءهم من امتحاني العلوم والتربية الفنية اليوم الثلاثاء.

آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول الامتحانات 

 وعبر طلاب الصف الثالث الإعدادي عن سعادتهم اليوم بسهولة امتحاني العلوم والتربية الفنية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي، حيث عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعًا موسعًا لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بامتحانات الشهادة الإعدادية، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن 18016 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال 111 لجنة بمختلف الإدارات داخل المحافظة، من السبت 18 يناير الجارى وحتى الخميس الموافق 23 من ذات الشهر.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر توجيهاته لرؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحابهم للهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، مع اخفاء أي كتابات مدونة على الجدران والأدراج منعًا للغش.

كما أوصى بمنع أصطحاب الطلاب للكتب داخل اللجان حتى وإن كان لا يخص المادة المعنية بالامتحان، وعُقد الاجتماع بحضور مديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، بمكتبة مصر العامة.

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