ضبط 1.5 طن بويات منتهية الصلاحية وإحباط تهريب دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء بالأقصر

نفذت مديرية التموين بقيادة الدكتور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بالتنسيق مع إدارة تموين البياضية حملات على المخابز البلدية والأسواق بدائرة مركز البياضيه والطود، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومراقبة جودة المنتجات.

تموين الأقصر يشن حملات على الأسواق والمخابز

وجرى ضبط صاحب مخزن شركة بالبياضية لحيازته طن ونصف بوايات منتهى الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بشأنها.



كما تم تحرير 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط مخبز بلدى تصرف فى 150 كجم من حصة المخبز ومحضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وفي قرية العديسات بالطود، أسفرت الحملات عن ضبط 700 كيلو جرام دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية داخل مخزن قبل بيعه فى السوق السوداء حيث تم ضبط 14 جوال دقيق بلدى مدعم باجمالى وزن قدره 700 كجم وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة.



و فى سياق متصل، أسفرت الحملة التموينية بالطود عن تحرير عدد 3 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار وعدد 1محضر عدم إعلان مستودع دقيق وعدد 2 محضر لمشروع جمعيتى وبدال تموين

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