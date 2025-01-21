حملة لرفع الإشغالات بوسط مدينة الأقصر والمرافق تحرر 101 محضر (صور)

شنت شرطة المرافق بالأقصر برئاسة العقيد خالد الغول مدير الإدارة حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، واستهدفت أعمال الحملة مناطق ابو الجود، شرق السكة، أبو الحجاج، سوق الصنايع، شارع المدينة، ومرسي الأهالي.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في الأقصر

وجاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أن الحملات تأتي بهدف القضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع المذكورة وافتراشها مما يعوق حركة المارة، حيث تم التنبيه عليهم بالالتزام وعدم التوسعة لعرض منتجاتهم أسفل الرصيف بالطريق العام وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 101 محضر شملت 23 محضر إشغال،7 محاضر باعة جائلين، 9 محاضر نظافة عامة، 14 محضر مضبوطات متنوعة، 48 محضر إزالات إدارية.

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