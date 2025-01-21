تباين آراء طلاب الإعدادية في امتحان العلوم بأسيوط (فيديو)

تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط حول امتحان مادة العلوم للفصل الدراسي الأول اليوم الثلاثاء، وأشار البعض إلى أن الامتحان سهل ولكن يحتوي على بعض الأسئلة الغامضة كالسؤال الثاني وإحدى النقاط في السؤال الرابع.

صعوبة السؤال الثاني بمادة العلوم

بينما أعرب عدد من الطلاب عن فرحتهم بسهولة الامتحان وأن الوقت كافي لأداء الامتحان متمنيين أن تكتمل باقي الامتحانات على هذا المنوال واشاروا الى ان أسئلة مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي مباشرة إلا أنها تحتوي على بعض النقاط الصعبة كالسؤال الثاني.

80 ألفًا طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط

وادى 80 ألفًا طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي «العلوم التربية الفنية، داخل 240 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.





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