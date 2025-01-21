الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

تشييع جنازة ميمي الشربيني بحضور الخطيب وحسن حمدي وحسام غالي

محمود الخطيب،فيتو
محمود الخطيب،فيتو

حرص حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وحسام غالي وأحمد شوبير وفتحي مبروك نجوم النادي الأهلي السابقين على حضور جنازة المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني والذي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 88 عامًا.

وأقيمت صلاة الجنازة على الكابتن ميمي الشربينى بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

ميمي الشربيني جنتلمان التعليق

وأسدل الستار على حقبة كروية شهدت تميزا في الكرة المصرية وأحد أهم جوانبها التعليق وقد ارتبط  الكثيرون من محبي وعشاق الساحرة المستديرة بـ ميمي الشربيني من خلال تعليقاته الجذابة والممتعة والتي كانت تعطي للمباراة شكلا وطعما مميزا فقد كان محبي كرة القدم ينتظرون تعليقه من مباراة لأخرى بل ان الكثيرين كانوا يتابعونها بسبب حبهم وعشقهم لهذا المعلق الموهوب الذي عشق التعليق وفضله علي التدريب.

اختفاء ميمي الشربيني

واختفي اسطورة التعليق عن ممارسة مهنته المفضلة خلال السنوات الاخيرة واختفت معه الافيهات وجمال التعليق علي المباريات بالمسابقات المحلية.

وجاءت أشهر إفيهات ميمي الشربيني كالتالي:

«عنقود مهارات يابني»، «معجون كورة والله»، «إكسترا مهارات إكسترا حواس»، «بيعمل كل حاجة في الكورة ده ناقص يكلمها»، «بنى إمبراطوريته بفلسفته الخاصة»،«أحد مواليد منطقة الجزاء»، «واحد من جنرالات الكرة المصرية»، «سيمفونية كروية تعزف على أرض الملعب»، «آخر حبات عنقود الموهوبين»، «صاحب الكرافتة الشيك».. «بابا نويل الكرة المصرية»

 

 

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 كل هذه الإفيهات وغيرها من العبارات الشهيرة التى تربى عليها جيل عاشق للتعليق المتميز لـ«جنتلمان» التعليق الكروي ميمي الشربيني، الذي استطاع بموهبته ولمحاته الإبداعية التأثير في جيل كامل من عشاق الساحرة المستديرة.

وغاب الشربيني عن التعليق منذ عام 2012 وفضل الابتعاد عن مجال كرة القدم والسفر للعيش بمدينة جمصة التي عشقها وأصبح يقضي أوقاته على شاطئ جمصة عشقه الوحيد بعد هجره التعليق وظل هناك حتي وافته المنية.

 

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الشربيني متعته يأخذ الأذن من العين

وقال «الشربيني» في حوار سابق مع فيتو إنه عشق الساحرة المستديرة منذ الصغر، وعندما أتيحت له الفرصة للتعليق على المباريات، وجد نفسه، وأوضح أنه كان يشعر بأقصى درجات المتعة عندما «يأخذ الأذن من العين»- في إشارة إلى استرقاق سمع الجمهور إلى تعليقاته.

وكشف الشربيني عن أن التعليق بكأس العالم سنة 1986 جاء صدفة بعد اعتذار الكابتن محمد لطيف عن عدم المشاركة.

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كابتن ميمي الشربيني محمود الخطيب ميمي الشربيني النادي الأهلي

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