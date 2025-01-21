الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعصابة تزوير الأختام والمحررات الرسمية في الساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير وتقليد الأختام والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية بالساحل.

واكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ممارسة شخصين  نشاط إجرامي تخصص في تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين وضبط بحوزتهما الأختام الحكومية المقلدة والمحررات الرسمية المزورة، والأجهزة المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.

كما ضبط بحوزة المتهمين مجموعة من الأختام الحكومية ونماذج شعار الجمهورية المقلد منسوبين للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية جاهزة للاستخدام في ختم المحررات المزورة، ومجموعة من المحررات الرسمية بعضها خالي من البيانات مزورة منسوبة للجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، والأدوات المستخدمة في تقليد الأختام واصطناع المحررات المزورة منه.


واعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مديرية أمن القاهرة

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