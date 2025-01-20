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حوادث

المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات بالقاهرة

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات.

تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تكوين 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"؛ تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في النصب على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية أو سيارات وكذا الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيفها لهم في مجال التجارة مقابل عائد مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 سيارات – مبلغ مالى – طبنجة – طابعة وماسح ضوئي وبعض الأوراق المستخدمة فى الطباعة وعدد من التوكيلات وعقود بيع إبتدائى – عقود ابتدائية وتوكيلات بيع عدد من الشقق).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنايات القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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