ساخرون، حكاوي زمان.. موسولينى وتشرشل وسر عزوف بشارة واكيم عن الزواج
في مجلة دنيا الفن عام 1946، كتب الفنان الكوميدى بشارة واكيم، الذى ولد عام 1890 ورحل في 30 نوفمبر عام،1949 وعرف عنه أنه أشهر عازب بالوسط الفني، مقالًا بعنوان “لن أتزوج ولو شنقوني” يحمل فيه دعوة إلى عدم الزواج بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.
قال فيه: زهدت الزواج بل كرهته وعشت أعزب طوال حياتى مع شقيقتى التى مات زوجها لأربى معها أبناءها. وجاءت كراهيتى للزواج لأسباب كثيرة منها أقول قد يكون الزواج نعمة، وحاجة حلوة صحيح، لكن الذى رسخ في ذهنى منذ الصغر عن الزواج جعلنى أكش منه، كما يكش موسولينى من سماع صوت تشرشل في الراديو.
وكانت والدتى كلما غضبت عليَ دعت على بقولها “روح إلهى يبتليك بجوازة تهد حيلك”، ومنذ ذلك الحين وأنا أرى في الزواج مصيبة ونكبة يبتلى بها المرء لكى يودع معه أيام الهدوء وراحة البال ويدخل في دورة العكننة والدوشة ووجع الدماغ.
وإذا كان جحا وهو أبو التفانين قال بعد أن شرب مقلب الزواج “لعنة الله على من تزوج قبلى ولم ينصحني، وعلى من تزوج بعدى ولم يستشرني”، فماذا يعمل بشارة الغلبان إذا كان جحا نفسه غلب حماره؟
إننى أقول الحق والأرزاق على الله واللى يزعل يتفلق.. الجواز في نظرى أكبر مقلب مع اعتذارى لحضرات الذين وفقوا في جوازهم والتوفيق من عند الله، ومن بلاوى الجواز: من أسباب عزوبيتى أيضًا أن المتزوج يشبه المحكوم عليه بالإعدام، يطيع الأوامر زى الألف، وعليه أن يأوى إلى منزله بعد الغروب، وإلا تطبق عليه اللوائح العسكرية والشرعية والمنزلية، إلا أن الأعزب يمشى طليقًا حرًا يتنطط ويتشقلب كيفما يشاء يضع طربوشه على سنجة عشرة دون أن يقول له أحد ثلث الثلاثة كام.
وأضاف أن الزوجة ممثلة بارعة لا يخفى عليها خافية من شئون زوجها تقوم بدور مصلحة الضرائب فتجرد زوجها مما لديه بطلباتها، حتى تصبح جيوبه أنظف من الصيني، وتقوم بدور الطبيب فتنصحه بمقاطعة الترام ومزاولة رياضة السير على الأقدام، ودور “شيخة الطريقة الصوفية” فتحرمه من التفكير في الفلوس، وبالتالى من تلويث جيوبه بها، والأدهى من ذلك والأمر لو جالها مولود تشتغل على كلمة هات هات. فمالى أنا ومال وجع القلب ده كله.. خلينى وخليكم يا رجال بعيد عن الشر.
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