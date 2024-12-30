الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أزمات داخلية وخارجية واجهها جيمي كارتر خلال فترة رئاسته، أبرزها اتفاقية كامب ديفيد

جيمي كارتر، فيتو
جيمي كارتر، فيتو

 تُوفى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن عمر يناهز 100 عام بحسب ما أعلنت منظمته الخيرية.

فترة ولاية كارتر واجهت أزمات داخلية وخارجية

 وشغل كارتر، الرئيس الديمقراطي، منصب الرئاسة لفترة واحدة انتهت عام 1981، وهي فترة عانت من أزمات اقتصادية ودبلوماسية.

وأثناء فترة ولايته، واجه كارتر الكثير من التحديات على صعيد السياسة الخارجية، كما هُزم الديمقراطيون في انتخابات إعادة ترشحه للرئاسة لصالح الجمهوري رونالد ريجان.

 

 تراكم المشكلات في فترة ولاية كارتر 

وسرعان ما تراكمت المشكلات التي واجهها فور توليه الرئاسة الأمريكية.

فعلى الصعيد الداخلي، شهدت البلاد أزمة نفط أسفرت عن ارتفاع في التضخم والبطالة، ما أدخل الرئيس كارتر في معاناة أثناء محاولة إقناع الأمريكيين بإجراءات تقشف كان لابد من تطبيقها حتى تمر الأزمة.

 

 توقيع اتفاقية كامب ديفيد 

وكان الحدث الأهم على الإطلاق في تاريخه كرئيس للولايات المتحدة هو توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي اعترفت فيها مصر رسميا بدولة إسرائيل،  كما وقع اتفاقية كفلت لبنما استعادة السيطرة على قناة بنما.

لكن في عام 1979، أُسقط آخر شاه لإيران واحتجز 66 أمريكيا كرهائن في إيران، وقطع كارتر العلاقات الدبلوماسية مع إيران ردا على إسقاط الشاه، كما بدأ المقاطعة التجارية لطهران.

رغم ذلك، رأى الأمريكيون أنه ليس قويا بما فيه الكفاية، وبدأت شعبيته تتراجع، إذ اُحتجز الرهائن الأمريكيون في إيران لمدة 444 يوما كما تعرض ترتيبه في استطلاعات رأي الانتخابات الرئاسية لضربة أخرى بعد محاولة لإنقاذ الرهائن من إيران باءت بالفشل وأدت إلى مقتل ثمانية جنود أمريكيين.

وأجلت إيران إطلاق سراح الرهائن حتى تولى رونالد ريجان حكم الولايات المتحدة خلفا لكارتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الرئيس الامريكي الاسبق جائزة نوبل للسلام جيمي كارتر

مواد متعلقة

تعرف على سبب فوز جيمي كارتر بجائزة نوبل للسلام

أخبار مصر: السيسي ينعي جيمي كارتر، تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط، انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة، موعد ومكان تشييع جثمان أحمد عدوية

قادة العالم ينعون الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر: زعيم استثنائي

جيمي كارتر يكمل عامه الـ 100، حكاية أقدم رئيس سابق في العالم ما زال حيا (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الإثنين 30 ديسمبر 2024

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تأسيسه.. التفاصيل الكاملة للحزب السياسي الجديد

4 نماذج في اللجنة، قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

ماذا طالب رئيس النواب من الأعضاء قبل تقديم تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية؟

9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة

النواب يوافق على مواد حالات التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منوعات

المزيد

جاليري لمنتجات الألمونيوم المزخرف بسوق الفسطاط، الأسعار تبدأ من 35 جنيها (فيديو وصور)

أغرب هدايا وديكورات الكريسماس 2025، شجرة البرتقال المجفف تخطف الأنظار (فيديو وصور)

«السف» حرفة يدوية إماراتية تتحدى الحداثة، «أم سيف» تروي قصتها مع تراث بلادها (فيديو وصور)

طائرة تلقي الأموال على منزل العروس، باكستاني يفاجئ نجله في حفل زفافه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

أماكن إجراء اختبارات القبول في معاهد معاوني الأمن 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية