أزمات داخلية وخارجية واجهها جيمي كارتر خلال فترة رئاسته، أبرزها اتفاقية كامب ديفيد

تُوفى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن عمر يناهز 100 عام بحسب ما أعلنت منظمته الخيرية.

فترة ولاية كارتر واجهت أزمات داخلية وخارجية

وشغل كارتر، الرئيس الديمقراطي، منصب الرئاسة لفترة واحدة انتهت عام 1981، وهي فترة عانت من أزمات اقتصادية ودبلوماسية.

وأثناء فترة ولايته، واجه كارتر الكثير من التحديات على صعيد السياسة الخارجية، كما هُزم الديمقراطيون في انتخابات إعادة ترشحه للرئاسة لصالح الجمهوري رونالد ريجان.

تراكم المشكلات في فترة ولاية كارتر

وسرعان ما تراكمت المشكلات التي واجهها فور توليه الرئاسة الأمريكية.

فعلى الصعيد الداخلي، شهدت البلاد أزمة نفط أسفرت عن ارتفاع في التضخم والبطالة، ما أدخل الرئيس كارتر في معاناة أثناء محاولة إقناع الأمريكيين بإجراءات تقشف كان لابد من تطبيقها حتى تمر الأزمة.

توقيع اتفاقية كامب ديفيد

وكان الحدث الأهم على الإطلاق في تاريخه كرئيس للولايات المتحدة هو توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي اعترفت فيها مصر رسميا بدولة إسرائيل، كما وقع اتفاقية كفلت لبنما استعادة السيطرة على قناة بنما.

لكن في عام 1979، أُسقط آخر شاه لإيران واحتجز 66 أمريكيا كرهائن في إيران، وقطع كارتر العلاقات الدبلوماسية مع إيران ردا على إسقاط الشاه، كما بدأ المقاطعة التجارية لطهران.

رغم ذلك، رأى الأمريكيون أنه ليس قويا بما فيه الكفاية، وبدأت شعبيته تتراجع، إذ اُحتجز الرهائن الأمريكيون في إيران لمدة 444 يوما كما تعرض ترتيبه في استطلاعات رأي الانتخابات الرئاسية لضربة أخرى بعد محاولة لإنقاذ الرهائن من إيران باءت بالفشل وأدت إلى مقتل ثمانية جنود أمريكيين.

وأجلت إيران إطلاق سراح الرهائن حتى تولى رونالد ريجان حكم الولايات المتحدة خلفا لكارتر.

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