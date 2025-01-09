السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي ضرورة التنفيذ الكامل لكافة محاور الشراكة الاستراتيجية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، من أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة لـ"أنطونيو كوستا" على توليه منصبه مؤخرًا كرئيس للمجلس الأوروبي، مؤكدًا اهتمام مصر بمواصلة تعزيز العلاقات مع الإتحاد الأوروبي ومعه كرئيس للمجلس الأوروبي، وذلك في وقت يشهد فيه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي زخمًا ملحوظًا مع ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل لكافة محاور هذه الشراكة.

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