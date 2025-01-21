الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

 يواجه فريق الهلال اليوم الثلاثاء نظيره الوحدة في إطار مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري السعودي، والتي تقام على أرض ملعب المملكة أرينا.

 

موعد مباراة الهلال والوحدة

 ويخوض نادي الهلال مباراة الوحدة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مباريات دوري روشن.

 

التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة

ويغيب عن الهلال الثلاثي سافيتش وميتروفيتش وياسر الشهراني بداعي الإصابة.


وجاء تشكيل الهلال المتوقع أمام الوحدة على النحو التالي:

ياسين بونو في حراسة المرمى
رينان لودي – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – جواو كانسيلو في خط الدفاع.
روبن نيفيز – محمد كنو – ناصر الدوسري في خط الوسط.
مالكوم - ليوناردو - سالم الدوسري في خط الهجوم.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة
تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

عامل التصحيح: 5/6.

 

الهلال يعتلي حاليًا قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة وبالتساوي مع الاتحاد الذي يتواجد في الوصافة بفارق الأهداف.

بينما يقع الوحدة  في المركز السابع عشر من جدول دوري روشن برصيد 12 نقطة فقط، ويقترب من مركز الهبوط إلى دوري يلو لذلك يطمح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه.

 

خاض الهلال   15 مباراة حيث حقق الفوز في 13 لقاء في مقابل التعادل في مواجهة والخسارة في مثلها.

الهلال في آخر ظهور له اكتسح نظيره، الفتح بتسعة أهداف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ 15 بالدوري السعودي.

مهمة الهلال ستكون سهلة من الناحية النظرية أمام الوحدة الذي يقبع حاليًا في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الهلال والوحدة التشكيل المتوقع للهلال بطولة الدوري السعودي دوري روشن سالم الدوسري

مواد متعلقة

محمد شريف في مواجهة كريستيانو، التشكيل المتوقع لمباراة النصر أمام الخليج بالدوري السعودي

آينتراخت فرانكفورت يعوض رحيل عمر مرموش بثنائي دنماركي وفرنسي

موعد مباراة الهلال والوحدة بالدوري السعودي

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي

تقارير إنجليزية: عمر مرموش يخضع للكشف الطبي بمانشستر سيتي اليوم

مواجهة نارية بين طلائع الجيش وإنبي اليوم بالدوري المصري

سموحة يحل ضيفًا ثقيلًا على الاسماعيلي اليوم بالدوري

تأجيل موعد الكشف الطبي لعمر مرموش تمهيدًا للانتقال لمانشستر سيتي

ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

جرائم التلامذة، طالب إعدادي يؤدي الامتحان بدلا من صديقه المسافر بمدرسة في العجوزة

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل

مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد دورته الثامنة

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية

منوعات

المزيد

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

صاحبة الشورى أم هاشم.. معلومات عن السيدة زينب وهذه أشهر ألقابها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالرغبة فى الابتعاد عن المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية