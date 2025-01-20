محافظ الأقصر يشهد احتفالية مبادرة "ظواهر" لتنشيط السياحة (صور)

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، احتفالية مبادرة "ظواهر" الشبابية بتنظيم احتفالية كبرى على كورنيش النيل بالأقصر، فى إطار تنشيط السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر.

احتفالية بكورنيش النيل في الأقصر لدعم وتنشيط السياحة

واحتفالية اليوم تمت بمشاركة جهات عدة منها كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة وجامعة طيبة التكنولوجية وقصر ثقافة الأقصر، والذين قاموا بإعداد هدايا تذكارية تعبر عن هوية محافظة الأقصر، وقام محافظ الأقصر بتوزيعها على السائحين.



وتضمنت الاحتفالية عروض كرنفالية بالزى الفرعونى والصعيدى، تلاها جولة نيلية فى لانشات سياحية فى نيل الأقصر بوجود سياح من جنسيات مختلفة، والذين أجمعوا على الأمن والأمان وعراقة الحضارة المصرية القديمة والأجواء الجميلة للمحافظة السياحية وحرارة الجو المعتدلة.

وأثنى محافظ الأقصر على مبادرة "ظواهر" والقائمين عليها وقدم لهم الشكر والتقدير على تنظيم هذة الاحتفالية، مؤكدا على أنها "لافتة عظيمة جدا لتنشيط السياحة فى الأقصر" وتمنى لهم الاستمرارية فى مثل هذة الأنشطة وقال سعداء بهذا اليوم الجميل، حيث حرص السياح على التقاط الصور التذكارية كما أعربوا عن سعادتهم بالهدايا والبرديات التى حصلوا عليها.

وفى ختام الفاعلية قام القائمون على المبادرة بتوزيع دروع تذكارية لمحافظ الأقصر ونائب محافظ الأقصر، حضر الاحتفالية الدكتور محمد حسانى مدير عام مكتبة مصر العامة والدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، ومن مؤسسى المبادرة حضر الدكتور عبد الله ياسين ومصطفى الناظر والمهندس أبو الحجاج رمضان.



يذكر أن مبادرة ظواهر تم تدشينها فى نوفمبر الماضى وتعمل على محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية فى المجتمع المصرى، والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعى المجتمعى، كما تسعى المبادرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية، كما تسعى المبادرة لبناء جيل واع يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.

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