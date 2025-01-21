الثلاثاء 21 يناير 2025
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صحة ومرأة

أخطاء شائعة يجب تجنبها عند استخدام المضادات الحيوية

المضادات الحيوية،
المضادات الحيوية، فيتو

 حذرت وزارة الصحة من وجود أخطاء شائعة يرتكبها المرضى عند استخدام المضادات الحيوية، مؤكدة أهمية تجنب هذه الأخطاء للوقاية من الإصابة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. 

 

أخطاء عند استخدام المضاد الحيوي حذرت منها وزارة الصحة 

وتضمنت الأخطاء التي حذرت منها وزارة الصحة:

١- استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب.

٢-تخزين المضاد الحيوي واستخدامه مرة أخرى.

٣- استخدام المضادات الحيوية التي وصفت لمريض آخر وتعرض لنفس الأعراض.

 كان قد أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن استخدام أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية في علاج الفيروسات التنفسية خطأ كارثي، لافتا إلي أن استخدام الكورتيزون يكون بشروط.

 

لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية

 وأشار إلى أنه لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية في العدوي التنفسية طالما لا يوجد إفرازات في الأنف ملونة وصورة الدم طبيعية.

وأكد أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون تحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن المريض أثناء التعافي من فيروس يمكن أن يصاب بنوع آخر من الفيروسات التنفسية وتظهر الأعراض من جديد.
 

 الإفراط في تناول المضادات الحيوية

 وتابع حديثه أن دول العالم كلها تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية موضحا أن كثرة الافراط في المضادات الحيوية يمكن أن يجعل ظهور اصابات بالتهاب رئوي كثيرة لا تجد مضاد حيوي لعلاجها.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أنه لم تعد تظهر اي مضادات حيوية جديدة.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية أن المضادات الحيوية لا علاقة لها بعلاج الفيروسات التنفسية.

 

الطبيب من يحدد نوع الالتهاب سواء بكتيري أو فيروسي

 وأشار إلى أن الطبيب هو الذي يحدد نوع الالتهاب سواء بكتيري أو فيروسي، مشيرا إلى أن أي عدوي تنفسية يمكن للطبيب التفرقة اذا كانت بكتيرية أو فيروسية من إفرازات الأنف أو البلغم.

وأوضح أنه إذا كانت إفرازات الأنف أو البلغم بيضاء وشفافة تكون العدوي فيروسية بينما اذا تغير اللون  كانت العدوي بكتيرية.

وأشار الي أن صورة الدم تحدد نوع الالتهاب فاذا كانت كرات الدم في معدلها الطبيعي يكون الالتهاب فيروسي.
 

استخدام أدوية خوافض حرارة ومضاد للإحتقان 

 ونصح أي إنسان يصاب بأعراض الإنفلونزا أو العدوى التنفسية عليه أول ٢٤ ساعة استخدام أدوية خافض حرارة ومضاد للإحتقان.

وأشار إلى أن كبار السن وأصحاب أمراض المناعة، والامراض المزمنة من أول ظهور أعراض الفيروس التنفسي يجب اللجوء للطبيب لأنهم الفئات الأكثر عرضة الخطورة 
وكذلك مرضى السمنة والحوامل.

 

ونصحت هيئة الدواء المصرية بأنه في حالة الحمل أو الرضاعة أو  وجود مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، يجب كتابة المضاد الحيوي المناسب  وبالجرعة الصحيحة التي تضمن السلامة وفعالية العلاج.

وأكدت على ضرورة أن يكون المضاد الحيوي  موصوف للمريض شخصيًا ولا يمكن أخذ  مضاد حيوي موصوف لإنسان آخر حتى لو الأعراض متشابهة.
 

 

نصائح هيئة الدواء عند نسيان جرعة المضاد الحيوي 

 وقالت هيئة الدواء المصرية: "إذا تذكر المريض أنه نسى جرعة المضاد الحيوي في وقت قريب يجب تناولها عند تذكرها ثم استكمال باقي الجرعات في مواعيدها المعتادة".
 

استشارة الطبيب والصيدلي بشأن مواعيد تناول المضادات الحيوية

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه إذا تذكر المريض جرعة المضاد الحيوي مع قرب تناول الجرعة التالية، يجب عليه ترك الجرعة التي فاتته وتناول الجرعة الجديدة في موعدها.
 

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 وحذرت من تناول جرعة مضاد حيوي إضافية لتعويض الجرعة التي نسيها المريض ونصحت بضرورة استشارة الصيدلي في حالة الخطأ في جرعات المضاد الحيوي.

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