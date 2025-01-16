الخميس 16 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء: دعم تصدير الأدوية المصرية إلى سوق تركيا

د.علي الغمراوي، فيتو
د.علي الغمراوي، فيتو

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا افتراضيًّا مع السفير عمرو الحمامي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية.

 

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا

يأتي الاجتماع في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الحيوية.

خلال الاجتماع، ناقش الطرفان آليات التعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها التركية، وتضمنت المناقشات موضوعات محورية مثل تبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية.

 

فرص دعم دخول المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق التركية

كما تم استعراض فرص دعم دخول المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق التركية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمنفذ للمنتجات التركية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأكد السفير المصري أهمية الشراكة في دعم الجهود المشتركة لتعزيز الصناعة الدوائية، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يوفرها التعاون بين البلدين.
وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن تطلعه لمواصلة التنسيق مع الجانب التركي لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وأشاد بالدعم الذي تقدمه السفارة المصرية ومعالي السفير المصري بجمهورية تركيا.

حضر اللقاء الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف علي الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على إ.م. للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.

 

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جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع كافة البلدان؛ انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.

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