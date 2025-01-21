الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

مصر ضمن الـ 10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا

الطاقة المتجددة،
الطاقة المتجددة، فيتو

 كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية، استأثرت بها 10 دول من ضمنها 3 دول عربية.

 

أهم مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة

وأشار التقرير إلى أن 10 دول أفريقية تقوم بتنفيذ أهم مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، خلال عام 2025، شملت 3 دول عربية، المغرب، ومصر، وتونس، وغيرها من الدول الأفريقية.

وبحسب التقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، يُتوقع أن تتجاوز سعة الطاقة المتجددة في أفريقيا 320 غيغاواط بحلول عام 2030، ما يجعل القارة رائدةً عالميًا في الطاقة النظيفة.

 

قائمة الـ10دول

ووفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، نستعرض قائمة الـ10دول (دون أي ترتيب) التي تقود نمو الاستثمارات في أهم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة الأقريقية لعام 2025، وهي كالآتي:
“جنوب أفريقيا، المغرب، مصر، كينيا، إثيوبيا ، غانا، نيجيريا، تونس، رواندا، تنزانيا ”

 الطاقة النظيفة في أفريقيا

ونوه التقرير بأن الاستثمارات بقطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا يُتوقع أن تنمو بأكثر من 40% خلال المدة من 2026 إلى 2030، مقارنةً بعام 2023، الذي لامست فيه قيمة تلك الاستثمارات 36.6 مليار دولار.
وتشهد أفريقيا تطوير مشروعات طاقة متجددة عديدة يعوّل عليها العديد من دول القارة في سد الطلب المتنامي لديها على الكهرباء وتسريع جهود التحول الأخضر.

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